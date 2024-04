Tutulungan kaya tayo ng US laban sa China?

Sana ay kayang panindigan ng bansa ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na next time kapag inapi tayo ng China sa West Philippine Sea (WPS) ay “proportionate, deliberate and reasonable” ang ating response.

Proportionate (kapantay), deliberate (pinag-isipang mabuti) at reasonable (rasonable). Fighting words.

Ibig bang sabihin kapag binomba ng water cannon ang ating Coast Guard ng Chinese coast guard ay gagawin din natin sa kanila?

Meron bang water cannon ang Philippine Coast Guard o magkakaroon pa lang?

Kung meron man, bakit hindi gumanti ang ating Coast Guard nang sila’y binomba ng water cannon ng China coast guard kamakailan sa confrontation sa WPS?

Nasaktan ang ilang miyembro ng ating Coast Guard, kasama ang isang mataas na opisyal nito, nang bombahin ng water cannon ang barko natin.

Anong bansa ang tutulong sa atin kung ang pagkakanyon ng tubig ay maging shooting war o barilan na sa pagitan ng ating Coast Guard at China coast guard?

Tiyak na pupulbusin tayo ng China. Parang labanan ng langgam at elepante ang mangyayari.

Ang pangako ng America na kapag nasaktan ang kahit na isang sundalo natin ng mga Tsino sa West Philippine Sea ay paiiralin nila ang Mutual Defense Treaty (MDT).

Sa ilalim ng MDT kapag sinalakay ng ibang bansa ang Pilipinas ay parang sinalakay na rin ang Estados Unidos.

At vice versa, ibig sabihin ipaglalaban natin ang America kapag ito’y sinalakay.

Pero may kasunod na provision ang MDT: Kelangang may approval pa ng US Çongress para tulungan tayo.

Ibig sabihin ay paguusapan o pagdedebatehan pa ng mga mambabatas ng US Congress bago tayo saklolohan.

Eh, anuhin pa ang damo kung patay na ang kabayo?

Paano kung lugmok na tayo bago dumating ang saklolo sa America gaya nang nangyari sa atin noong World War II sa Bataan at Corregidor?

Maraming problema ang hinaharap ng Estados Unidos ngayon: Problema ng labanan ng Russia at Ukraine, problema ng confrontation sa pagitan ng China at Taiwan, problema ng labanan ng Israel at Palestine, problema sa droga.

Paano pa tayo maasikaso ng America sa mga problemang pinapasan nito sa kasalukuyan?