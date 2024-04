Titans, Capitals ‘patayan’ sa President’s Cup crown

LABANAN ng depensa at opensa, habang malalaman kung ano ang mas matinik kung karanasan ba o ang kabataan.

Ganito maisasalarawan ang best-of-five championship series ng PSL President’s Cup sa pagitan ng Nueva Ecija at Quezon.

Maghaharap ang dalawang koponan sa Game 1 ganap na alas-8 ng gabi sa Nueva Ecija Coliseum ngayong Martes.

Hawak ang homecourt advantage at mayamang karanasan sa laban, nais ng Capitals ng Nueva Ecija na makuha ang unang dalawang laro sa kanilang teritoryo, pero alam ni head coach Don Dulay na kailangan nilang kumayod nang todo para maprotektahan ang kanilang bentahe sa paglalaro sa harap ng kanilang mga tagasuporta.

“From experience, homecourt advantage is good, especially that you’re playing for the fans,” ang sabi ni Dulay. “But from experience, homecourt advantage doesn’t mean anything. When you go and ready to fight, the ball is round. Anything can happen, so if your team is not ready even if you have a homecourt advantage, it doesn’t matter.”

Sinegundahan naman ni Quezon coach Eric Gonzales ang pananaw ni Dulay.

“No guarantees naman po. Bilog ang bola. But hopefully, manalo kami,” dagdag pa ni Gonzales ng Quezon.

Ang Game 3 at 4 naman ay gagawin sa Quezon habang babalik ang Game 5, kung inaasahan, sa Nueva Ecija.

Ganito rin ang kanilang obserbasyon sa karanasan o kabataan na maaring maging bentahe o maari ring maglalagay rin para sa isang koponan para madehado.

Bukod kay Gab Banal, na nailagay sa injured list, at Jeric Teng na idinagdag naman ng koponan sa coaching staff kamakailan lamang, walang player sa koponan ng Quezon ang nagkaroon ng pagkakataon na makalaro sa PBA.

Pangungunahan ni Will Gozum, Judel Fuentes, Rodel Gravera, Domark Matillano at LJ Gonzales ang mga batang manlalaro ng Titans, na inaasahang maglalaro na wala ang isa sa kanilang pambatao na si Ximone Sandagon.

Ang Capitals naman ay sasandal sa mayamang karanasan ng mga dating PBA players na sina Rob Celiz, Will McAloney, Jonathan Uyloan at Billy Robles habang magsisilbing suporta rijn ang ilang mga beteranong player gaya nina Eman Calo at Jay Collado.

Depensa ang siyang sandata ng Quezon, na nag-average lang ng 82.67 points per game sa buong playoffs.

Sa kanilang panalo kontra Binan, nilimitahan ng Titans ang kanilang karibal na Tatak Gel, ang No.1 team sa elimination round, ng 61 points per game.

Bagaman kilala sa pagiging eksplosibong koponan, alam ni Dulay ang kahalagahan ng depensa na siyang magiging sus isa bawat koponan para makopo ang kampeonato.

Bago ang labanan ng Nueva Ecija at Quezon, maghaharap naman para sa kanilang Battle for Third ang Binan at San Juan sa isang knockout game sa ganap na 6pm. (Abante Sports)