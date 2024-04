Teenager Ruelle Canino sasabak sa Bangkok Chess

PANGUNGUNAHAN ng bagong hirang na national women’s chess champion Ruelle Canino ang Far Eastern University team na tutulak ng piyesa sa Bangkok Open 2024 sa April 13 hanggang 21 sa Sheraton Hua Hin Resort and Spa, Thailand.

Nakagawa ng kasaysayan si 15-year-old Canino matapos maging pinakabatang nagkampeon sa national meet nakaraang buwan na ginanap sa Malolos, Bulacan.

Kaya naman maliban sa cash prize, nagkaroon din siya ng slot na maglaro para sa Philippine women’s squad na sasabak sa FIDE World Chess Olympiad sa Budapest, Hungary sa darating na Setyembre.

“I’m so grateful for this opportunity na makapag-represent sa ibang bansa na ibang level na tournament gaya ng Olympiad,” saad ni Canino.

Kaya naman puspusan na ang paghahanda ni Canino para sa sasalihang international tournaments.

“These past few days iyung ginagawa ko lang po talaga is tuloy-tuloy na training po like what sir Jayson (Gonzales) said na kailangan din po talaga ng consistency sa training at saka po disiplina sa sarili para magtuloy-tuloy iyung performance ko,” ani Canino.

Puntirya din ng Cagayan de Oro-born wonder girl na maging Woman International Master balang-araw.

“Next target niya (Canino) is WIM,” pahayag ni Gonzales, na siya ring national women’s team coach at National Chess Federation of the Philippines chief executive officer.

Maliban kay Canino, nakapaghubog din ang FEU ng national champions at Grandmasters tulad nina Gonzales, Bong Villamayor at WGM Janelle Mae Frayna. (Elech Dawa)