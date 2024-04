Sigaw ng mga faney: Andres Muhlach isama sa JoWaPao

Ang daming humihiling na ibalik si Andres Muhlach sa ‘Eat Bulaga’. At bet nila na ilagay ito sa segment na ‘Sugod Bahay’ kasama sina Jose Manalo, Wally Bayola, Paolo Ballesteros.

Nakipag-pukpukan nga si Andres sa pagti-trending last Saturday, kung saan ay lumabas nga siya sa ‘Eat Bulaga’, bilang pantapat sa pagsisimula naman ng ‘It’s Showtime’ sa Channel 7 ng GMA Network.

And yes, puro papuri ang hinamig na reaksyon ng anak nina Aga Muhlach, Charlene Gonzalez, ha! Na bukod sa guwapo nga raw, matangkad, at very charming ang dating.

Sabi nga nila, effortlessly handsome talaga si Andres. Na may sense of humor rin, kaya bagay maging co-host ng show.

“Nakakakilig siya in person,” sabi ng mga empleyado ng ‘Eat Bulaga’.

Well, katuwa nga na kahit hindi pa talaga artista si Andres, may fanbase na siya, ha! Ang dami talagang nagri-request na pasukin niya ang showbiz, at hindi lang ang pagiging endorser, model.

At siyempre, super touch naman ang mag-asawang Aga, Charlene sa laki ng tiwala, importansiya na binigay sa kanila ng ‘Eat Bulaga’.

“Come home to such a sweet surprise. Beautiful orchids.

“Thank you ‘Eat Bulaga’ and sa lahat ng mga dabarkads on and off camera.

“Your kind gesture put a smile on Aga Muhlach and I’s face. We are so touched.

“Maraming salamat sa inyong lahat. We love you all.

“Sending hugs,” sabi ng mag-asawang Aga, Charlene.

Nakalagay naman na dedication sa bulaklak ay…

“Dear Charlene and Aga. Thank you for all the love and support. Love, Your Eat Bulaga Dabarkads.”

Naka-tag din sina Tito Sotto, Joey de Leon, Vic Sotto, Allan K., Maine Mendoza, Paolo, Carren Eistrup, Miles Ocampo, Ryzza Mae Dizon, Ryan Agoncillo, Jose, Wally, Jenni Ferre, Ciara Sotto, at siyempre ang anak nilang co-host din ng ‘Eat Bulaga’ na si Atasha Muhlach.

At `yun na nga, lumalakas ang panawagan na gawing regular co-host si Andres sa ‘Eat Bulaga’, at ilagay sa ‘Sugod Bahay’.

Mangyari kaya ang wish ng mga fan? Abangan! (Dondon Sermino)