Shevana Laput sasandalan ng Lady Spikers kontra UE

Mga laro Martes: (Araneta Coliseum)

2:00pm – Adamson vs FEU

4:00pm – De La Salle vs UE

KULANG sa matinding armas ang defending champions De La Salle University (DLSU) Lady Spikers dahil wala si Angel Canino pagharap nila sa University of the East (UE) Lady Warriors sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament second round eliminations na lalaruin sa Araneta Coliseum ngayong Martes.

Pakay ng Lady Spikers na ikadena ang pang-pitong sunod na panalo, posibleng kapitan nila sa opensa si Shevana Laput na susi sa panalo nila laban sa University of the Philippines (UP) Lady Maroons, 26-24, 25-19, 24-26, 27-25 noong Abril 4.

Kumana si Laput ng 21 points kasama ang 18 attacks, dalawang blocks at isang service ace upang tulungan ang Taft-based squad DLSU na ilista ang 8-1 karta at palakasin ang kapit sa No. 2 spot sa team standings.

May benda sa kanang braso si reigning Most Valuable Player Canino nang manood sa panalo ng DLSU sa UP nakaraan, ayon sa mga katropa nito ay naging inspirasyon ito para maging masigasig sa paglalaro ang Lady Spikers.

“Her being there is motivation for sure,” saad ni opposite spiker Laput. “We’re doing her justice, we’re giving her peace of mind by winning for her. We’re playing for her now because she can’t be on the court, but she’s in our hearts.”

Solo sa tuktok ang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses na may 9-1 card.

Magsisimula ang bakbakan sa pagitan ng DLSU at UE sa alas-4 ng hapon pagkatapos ng labanan sa pagitan ng Adamson University (AdU) Lady Falcons at Far Eastern University (FEU) Lady tamaraws sa alas-2.

Maliban kay Laput, inaasahang huhugot din ng puwersa ang Lady Spikers kina Thea Gagate, Princess Maicah Larroza at Alleiah Jan Malaluan. (Elech Dawa)