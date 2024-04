Sey mo Michelle Dee? Kim Chiu mas nakakakilig, mas bagay na dyowa ni Atty. Oliver

Balik Cebu na si Atty. Oliver Moeller, matapos sumalang sa ‘EXpecially for You’ at mapiling ka-‘date’ ni Michelle Dee.

Pero, hindi pa pala dito matatapos ang ganap kay Atty. Oliver, dahil mababasa nga sa Instagram post niya ang hiling ng marami na si Kim Chiu ang ligawan niya, ha!

Kaloka nga na biglang-bigla ay kinilig ang mga fan kina Oliver at Kim. Lalo na noong nakita nila na nag-like na si Oliver sa Instagram post ni Kim.

At siyempre, nag-follow na rin si Oliver sa IG ni Kim, ha! Habang medyo slight dedma pa si Kim, at hindi pa nag-follow sa guwapong abogado.

Anyway, heto nga ang biglang-bigla ay naisip na puwedeng maging magdyowa in the future, ha! Bet nga nila ang OliKim o KimVer.

“Mukhang mas bagay kayo ni Kim.”

“I’m not thrilled with Michelle. I’m more thrilled with Kim.”

“Kinikilig ako sa inyo ni Kim.”

“Teka lang, mas bagay sina Atty. Oliver at Kim. Pareho silang bisaya.”

“Naku Kim, si Atty. Oliver yata ang icing sa ibabaw ng cupcake mo.”

“Ikaw na lang amping ni Kim. Please bitaw ni.”

“Ang lakas ng spark between Kim and Atty. Oliver. I think it’s time for her to have a non showbiz boyfriend.”

“Si Kim na lang yayain mo mag-date please.”

“Okey lang sa amin kahit ligawan mo si Kim.”

“Oh my God, nag-like si Atty. Oliver sa post ni Kim. I’m so kilig.”

“I love Michelle Dee, pero ang cute nila ni Kim.”

“Love na love ko si Michelle. Pero mas kinikilig talaga ako kay Kim.”

Well, may lumabas nga na photo na sa dressing room ay sina Kim, Atty. Oliver ang magkatabi, ha!

Bongga! (Dondon Sermino)