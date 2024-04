Savannah Davison, PLDT makikisawsaw sa tuktok

Standings W L

Choco Mucho 7 1

PLDT 6 1

Creamline 6 2

Petro Gazz 6 2

Chery Tiggo 5 2

Cignal HD 5 2

Akari 3 5

Farm Fresh 2 5

NXLed 2 5

Galeries Tower 2 6

Capital 1 1 7

Strong Group 0 7

Mga laro Martes: (PhilSports Arena)

4:00pm – Farm Fresh vs NXLed

6:00pm – PLDT vs Strong Group

TATARGETIN nina Savannah Dawn Davison at PLDT High Speed Hitters ang ikalimang sunod na panalo pati pagsalo sa liderato sa pagsagupa sa mapanganib na Strong Group Athletics sa tampok na laro ng 2024 Premier Volleyball League All-Filipino Conference ngayong Martes sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Una munang magsasagupa ang Farm Fresh Foxies at NXLed Chameleons sa alas-4 ng hapon bago ang paghaharap ng nasa ikalawang puwesto na PLDT Home Fibr at ang patuloy na naghahanap at nagtatangkang makapagtala ng matinding upset na Strong Group Athletics sa alas-6 ng gabi.

Nakatutok ang PLDT sa pagpapahaba sa kanilang winning streak sa limang sunod matapos ang mahabang anim na araw na pahinga bago sagupain ang walang panalong Strong Group Athletics para mas mapataas pa ang kapit nito na 6-1 record katabla ang nagtatanggol na kampeon na Creamline sa 12 koponan na torneo.

Tampok sa impresibong apat na sunod na panalo ng PLDT ang huling straight-sets na tagumpay sa Akari upang maitakda nito ang paghahanda para sa inaasahan nitong mas mahihirap na makakatapat sa huling tatlong laban sa papatapos na yugto ng eliminasyon.

“After our win against the Chargers, we realize the importance of securing victories early on because the toughest challenges lie ahead in our last three games,” sabi ni PLDT head coach Rald Ricafort.

Tinutukoy ni Ricafort ang naghihintay sa kanila na mga mabibigat na kalaban na Chery Tiggo, Cignal at Creamline sa mga huling laban ng preliminary round.

Tanging ang nangungunang apat na koponan lamang ang aakyat sa round-robin semifinals.

Sa kabila ng pagharap sa walang panalong Strong Group Athletics, tumanggi si Ricafort na maliitin ang makakalaban at planong gamitin ang kanyang mga bench player upang mapanatili ang momentum ng koponan para sa mga mapanghamong laban sa hinaharap.

“Kailangan ng aming mga bench player na magstep-up laban sa SGA, na tiyak na mananatiling aktibo at handa para sa aksiyon. Hindi kami magiging kampante, bawat manlalaro ay kailangang mag-ambag,” sabi ni Ricafort na tinutukoy ang epekto ng pagganap ni Kiesha Bedonia laban sa Flying Titans bilang halimbawa. (Lito Oredo)