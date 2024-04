Ronel Blanco binuhat Astros kontra Rangers

SINUNDAN ni Houston right-hander Ronel Blanco ang kanyang no-hitter ng one-hit ball sa loob ng six scoreless innings at inambush ng Astros ang Texas Rangers 3-1 Linggo ng gabi (Lunes sa Pilipinas).

Anim na araw matapos kumpletuhin ang no-hitter kontra Toronto, walang pinalusot na hit si Blanco laban sa World Series champions hanggang makatsamba si Adolis Garcia.

May two outs sa sixth, pinagulong ni Garcia ang clean single sa gitna ng field. Sunod ay ini-retire ni Blanco si Evan Carter sa flyball bago inilabas matapos ang 90 pitches.

“He’s throwing an “invisi-ball” right now,” bida ni Astros reliever Ryan Pressly. “I mean, nobody can hit it. I mean literally.”

Kumonekta si Yordan Alvarez ng three-run homer sa third inning para sa Houston. Dalawang walks ang iniregalo ni Rangers starter Dane Dunning bago pinalipad ni Alvarez ang pangatlong homer niya sa season.

Nagwa-warmup na sa bullpen si Rafael Montero habang bumabato si Blanco sa sixth. Sinalo ni Montero ang seventh, tatlong outs ang tinuhog ni Pressly bago kinumpleto ni Josh Hader ang first save niya sa ninth sa kanyang 30th birthday. (Vladi Eduarte)