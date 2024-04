Richard ‘no reaction’ sa isyung Sarah Lahbati, Barbie Imperial

As always, laging nangungulit ang fans ni Richard Gutierrez tungkol sa mga isyung kinakasangkutan ng aktor.

Siyempre, ang mga Marites, Era (pakialamERA), gustong malaman kung ano ang reaksyon ni Richard sa mga ganap ngayon ng estranged wife niyang si Sarah Lahbati.

Bakit daw wala man lang sinasabi si Richard sa mga isyu ngayon ni Sarah?

Siyempre nangungulit din sila kung ano ang reaksyon ni Richard na may mga intriga ang iba na mukhang kasama niyang nagbakasyon si Barbie Imperial noong Holy Week.

Nali-link sina Richard at Barbie dahil nagkita’t nag-usap sila sa isang birthday party sa isang bar sa may Westgate Alabang.

So heto na ang sagot namin sa mga nangungulit — NR as in no reaction si Richard sa mga isyu about Sarah and Barbie, ha!

Sa tuwing nagtsa-chat nga kami ni Richard ay wala siyang nababanggit tungkol kina Sarah, Barbie.

At kahit na anong isyu pa, walang tinatanong o sinasabi sa amin ang aktor.

Isang malapit din kay Richard ang nagkomento na napansin niyang NR o no reaction na nga ang aktor sa mga isyu.

Na ine-enjoy lang ni Richard ang mga ganap sa buhay niya ngayon.

Na puro tungkol sa mga anak na sina Zion, Kai lang ang nababanggit niya sa amin.

Na noong Sunday na nag-message siya sa akin ay in-invite lang niya ako sa birthday dinner ng kuya niyang si Elvis Gutierrez.

Na family lang daw ang kasama sa dinner na iyon sa Rockwell, Makati City, na hindi ko naman napuntahan dahil nasa Tagaytay City ako.

Naku ayoko namang usisahin pa si Richard tungkol sa iba’t ibang mga isyu, ‘noh?!

‘Yun na!