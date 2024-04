ISANG dating pulis ang dinakip ng mga tauhan ng Philippine National Police-Integrity Monitoring and Enforcement Group (PNP-IMEG) matapos umano nitong gahasain nang tatlong beses ang isang dalagita sa Tarlac City, Tarlac.

Ayon kay IMEG Director Police Birg Gen. Warren De Leon, dinakip ang suspek na si dating Police SMS Rodrigo Catacutan Jr., ng Ramos st., Villa Anally, Barangay Caranguian, Tarlac City sa kahabaan ng McArthur Highway sa Barangay Sepong, Calzada, Tarlac City bandang alas 4:30 nang hapon noong Abril 4.

Isinagawa ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Family Court Branch 11 Presiding Judge Joefferson B. Toribio sa kasong tatlong bilang ng Rape, limang bilang ng counts ng Acts of Lasciviousness sa ilalim ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.

Nag-ugat ang kaso matapos itong ireklamo ng dalagitang si ‘Margaret’ kasama ang kanyang ina sa Tarlac PFU ng IMEG sa umanoy ilang ulit na panggagahasa at pangmomolestiya sa kanya ng ng suspek. (Edwin Balasa)