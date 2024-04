KINUMPIRMA ng Philippine National Police (PNP) na mayroong 19 na baril si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy na kinabibilangan ng 18 pistola at isang rifle.

Sa press briefing kahapon sa Camp Crame sa Quezon City, sinabi ni PNP-Public Information Office (PNP-PIO) chief Police Col Jean Fajardo na isa ang paso na ang lisensya habang hindi pa expired ang lisensya ng 18 baril ng religious leader.

“May isa pong nag expire this year specifically nitong March, but the rest ay okay pa po. Ibig sabihin valid at existing yung kanilang mga licenses,’paliwanag ni Fajardo.

Pinag-aaralan naman aniya ng Firearms and Explosive Division (FEO) kung suspindihin ang License to Own and Possess Firearm (LTPOF) ni Quiboloy dahil wala naman itong nilalabag na mandato.

Maaaring suspendihin ng FEO ang LTOPF ng isang tao o grupo kung ang baril na nakapangalan sa kanilang lisensya ay nagamit sa krimen o isang kaso.

“Itatanong natin sa FEO kung ‘yun bang pagsasampa ng kaso sa kanya for child abuse will be sufficient ground for the possible revocation and cancellation of his LTOPF,” saad ni Fajardo.

Ipinaliwanag din ni Fajardo na sa ilalim ng batas, may karapatan ang isang tao o grupo na magmay-ari ng baril na mahigit sa 15 piraso hanggang nakasusunod sila sa kwalipikasyon at requirements sa ilalim ng RA 10591

Kabilang aniya rito ang mga gun collector, miyembro ng gun club at iba pa na kailangang sumunod sa requirements.

Dagdag ni Fajardo, hindi rin maituturing na armado at mapanganib si Quiboloy sa kabila ng pagmamay-ari niya ng maraming baril dahil walang indikasyon simula pa noon na naging marahas o nagmamantine ito ng private armed group (PAG).

Samantala, tiniyak ni Fajardo na patuloy ang manhunt operation kay Quiboloy para isilbi rito ang warrant of arrest na inisyu ng korte sa Davao City.(Edwin Balasa)