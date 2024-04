Pia Wurtzbach flinex guwapong mister

Ang bongga talaga ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach!

Nag-post kasi siya ng pictures nila ng mister na si Jeremy Jauncey.

Sakay sila ng isang top down jeep at nasa harapan si Jeremy at sa likod naman nakasakay si Pia.

Siyempre sweet ang mag-asawa.

Model na model nga ang dating nina Pia, Jeremy. Parang advertising campaign nga ang pictorial nilang iyon.

Caption ni Pia, “Home with my habibi (with red heart emoji) #Dubai.”

Napuno nga ng komento mula sa fans, supporters ng mag-asawa ang post na iyon ni Pia.

Sabi nila:

“Eto yung hindi lang sa Fashion Week umiikot ang mundo, may Happy married life, at may real advocacies pa.”

“Jusmeyo! Napaka gwapo. Parang main characters sa pocketbook nabasa ko noon. Kaway kaway sa mga batang 90s na nabaliw at kilig na kilig kakabasa sa mga romantic na pocketbook.”

“They must have done everything right in their past life.”

“This can definitely pass a Love Story 2.0.”

“I’m gonna write a story in Wattpad titled “Mr and Mrs. Jauncey.”

“You guys look so good together. Finally Hot couple that make some people jealous.”

“Jusko Pia. Paano ka gumigising at tumatayo ng kama kung yan ang katabi mo? Baka ako buong taon hindi na lalabas ng bahay.”

“Hottest couple Mr and Mrs Jauncey.”

Naku sobrang kilig talaga ang fans, followers kina Pia, Jeremy, ha!

Bongga! (Jun Lalin)