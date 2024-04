ISANG critically endangered na Philippine eagle ang nailigtas ng mga awtoridad mula sa isang magsasaka sa Barangay Bulu, bayan ng Kabugao sa Apayao.

Ayon kay Philippine Eagle Foundation (PEF) director for operations Dr. Jayson Ibañez, isinagawa nila ang rescue operation katulong ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) at pamahalaang lokal ng Apayao at Kabugao.

Sinabi ng magsasaka na si Ariel Puglay Silaw, 38 anyos, na aksidente niyang nahuli ang Philippine eagle noong Marso 16 sa isang nylon noose trap na kaniyang itinayo upang manghuli ng mga baboy ramo sa kagubatan ng Mt. Mabagyaw.

Nagtungo aniya agad siya sa tanggapan ng City Environment & Natural Resources Office (CENRO) Conner para iulat na aksidente niya itong nahuli.

Sinabi ni Ibañez na inilagay ng magsasaka ang agila sa isang maliit na kahon na gawa sa kahoy.

Dinala naman ng rescue team ang ibon sa Laoag City para sa x-ray, medical assessment at pansamantalang rehabilitasyon.

Sa X-ray ng ibon na kinunan sa Ranada Hospital, natagpuan ang tatlong bala ng airgun na nakapaloob sa balat ng agila.

Binigyan naman ng mga beterinaryo ng mga gamot ang nasugatang agila.

Ani Ibañez, magaling na ang agila at nakatakda ng palayain pabalik sa kagubatan sa Kabugao sa Abril 12. (Carl Santiago)