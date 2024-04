Ibinasura ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga kondisyong inilatag ni Pastor Apollo Quiboloy kapalit ng kanyang pagsuko sa mga awtoridad.

Ayon kay Pangulong Marcos, maituturing na “tail-wagging” sa gobyerno ang mga kondisyon ng pastor.

Kabilang sa mga kondisyon ng lider ng Kingdom of Jesus Christ, ay dapat gumawa ng “written guarantees” si Pangulong Marcos, Secretary ng Department of Justice, Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Criminal and Investigation and Detection Group (CIDG) na hindi makikialam ang US government sa kanyang kaso.

“I think it seems to be a little bit tail-wagging ano, na siya ang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya, sa warrant of arrest,” diin ng pangulo.

Tiniyak naman ni Marcos na makakaasa si Quiboloy na magiging patas ang pagdinig sa kanyang kaso at ibibigay ang lahat ng angkop na pagtrato sa kanya.

“We will exercise all the compassion to Pastor Quiboloy, we’ve known him for a very long time. Ang maipapangako na all the proceedings will be fair,” anang pangulo.

Kaugnay naman sa takot Quiboloy na isusuko siya ng gobyerno sa Amerika, dahil sa kinakaharap na kaso nito sa Estados Unidos, sinabi ng pangulo na hindi agad mangyayari ito dahil maraming prosesong pagdadaanan sa ilalim ng RP-US extradition treaty.

“Now as to the involvement of the United States, malayo pa ‘yan eh, that’s going to take years. So, I don’t think that is something he needs to worry about quite frankly,” dagdag ng pangulo.

Si Quiboloy ay nasa wanted list ng Federal Bureau of Investigation (FBI) dahil sa bulk cash smuggling, sex trafficking at iba pa.

Hindi rin pumayag si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa hinihinging kondisyon ni Quiboloy sa pagsuko nito.

“Quiboloy cannot impose any conditions. He must surrender not according to his terms but according to the terms of the law. The law applies to all, without exception,” ani Remulla.

Binanggit pa ng kalihim na malapit nang lumabas ang arrest warrant kay Quiboloy sa kasong human trafficking sa Pasig Regional Trial Court kung saan hindi ito bailable. Ang arrest warrant sa pastor ay inisyu ng Davao RTC sa kasong sexual abuse at child abuse at ng Senado at Kamara de Representantes dahil sa hindi pagsipot sa kanilang hearing. (Aileen Taliping/Juliet de Loza-Cudia)