Paulo Avelino mas type non-showbiz girl

Masayang-masaya si Paulo Avelino na gumanap na isang OFW sa kanyang bagong pelikula na ‘Elevator’.

Ayon sa Kapamilya actor nang makapanayam siya ng entertainment press sa mediacon ng ‘Elevator’, para sa kanya isang inspirational film daw ang bagong niyang pelikula na nagpapakita ng buhay ng mga OFW sa ibang bansa.

Ginawa niya raw ang best niya para maging organic ang pagganap niya sa kanyang role dahil gusto niyang mabigyan ng maayos na representation ang mga kababayan natin na nagsusumikap magtrabaho sa ibang bansa kahit malayo sa mga mahal sa buhay.

Andiyan pa nga raw na kapag nasa ibang bansa siya ay pinapanood niya kung paano magtrabaho ang mga OFW dahil bilib na bilib daw siya sa mga ito.

Samantala, binahagi rin niya sa nasabing mediacon na mas pipiliin niya na magkaroon ng perfect partner kaysa perfect career.

“Kapag nahanap mo ’yung perfect partner mo mas desidido ka to thrive,” paliwanag niya.

Pero rebelasyon naman niya, mas gusto niya na ang partner niya ay ‘yung hindi mula sa same industry or hindi taga-showbiz.

So paano na si Kim Chiu na kapareha niya sa ‘What’s Wrong with Secretary Kim’ at napapabalitang nagpapasaya ngayon sa kanya?

Dahil sa sagot niya ay may ilang napaisip na baka hanggang pang-screen lang ang relasyon nila.

Pero may ibang naniniwala na pang-real life ang dalawa dahil hindi naman daw maitatago ni Paulo na may kilig sa kanyang mga mata kapag nababanggit o nakikita niya si Kim.

Speaking of Kim, dumalo kaya ito sa premiere night ng ‘Elevator’?

Pero for sure susuportahan ng KimPau fans itong ‘Elevator’ na mapapanood na sa mga sinehan simula April 24.

Exciting! (Byx Almacen)