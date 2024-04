Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na pipirmahan na niya ang panukalang batas na lilikha sa Negros Island Region (NIR).

Ang Negros Island Region ay bubuuin ng lalawigan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor.

“I think it makes sense, it’s very difficult for Oriental [inaudible] services in the regional centers so kailangan talaga maayos ‘yan. Matagal nang problema ‘yan,” paliwanag ni Pangulong Marcos.

“Until we can consolidate, put all together properly, right now hindi pa ganon. It’s very hard to bring government services to the people and that’s the reason behind the regional, the push for making it a single region, so may regional office siya na sarili,” dagdag pa niya.

Inaprubahan ng Senado ang NIR bill (Senate Bill No. 2507) sa pa¬ngatlo at huling pagbasa noong Marso 12 habang noong Marso 6 namang pinagtibay ng Kamara de Represen¬tantes ang House Bill No. 7355.

Dati nang tinatag ang NIR sa panahon ni dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III pero nilusaw ito ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte noong 2017 nang mag-isyu siya ng Executive Order No. 38. (Prince Golez)