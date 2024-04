Nagpasikat? Karylle sinadya raw kabugin sina Vice Ganda, Anne, Kim

Until now ay pinag-uusapan pa rin sa X ang ginawang performance ni Karylle sa ‘It’s Showtime’ last Saturday.

Mistulang nagkaisa nga ang Madlang People at mga Kapuso sa social media na kinabog ng powerful live song and dance spot ni Karylle ang pinakitang performances nina Vice Ganda, Anne Curtis, at Kim Chiu sa opening number ng kanilang noontime show na nagsimula nang umere sa Channel 7 ng GMA Network noong April 6.

Umani ito ng napakaraming positibong komento sa online world.

“Karylle deserves the best performer award sa opening number ng ‘It’s Showtime’ last Saturday!”

“Napakagaling ni Karylle, hindi lang siya dapat pang-sidelines ng noontime show, sa husay niya, she deserves more and so much better exposure.”

“Ang galing ng control niya sa boses niya. Performer siya talaga.”

“Grabe ang energy ni Karylle! Husay niya grabe. Better than Kim and Vice!”

“Showtime, ganyan dapat palagi. Please give Karylle more exposure di puro Vice, Kim and Anne!”

Itinodo na nga raw ni Karylle ang power niya sa nasabing performance, dagdag na komento ng netizens.

Nagpapansin nga ba ang daughter ni Zsa Zsa Padilla sa dating TV network niya? Dating Kapuso talent si Karylle bago siya lumipat sa ABS-CBN at naging isa hosts nga ng ‘It’s Showtime’.

May mga Marites, Era (as in intrigERA) kasi sa online world na nang-iintriga na sinadya raw ni Karylle na husayan ang opening production number spot niya para mapansin ng GMA-7 bosses and Kapuso viewers.

Nagpasikat daw talaga si Karylle, ha!

Pero performer naman talaga si Karylle kaya huwag na siyang intrigahin, ‘noh?!

Bongga ka Karylle! (Ogie N. Rodriguez)