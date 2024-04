Nag-swimming sa gitna ng dagat 

Ano kayang ibig sabihin ng panaginip ko na nakita ko ‘yung sarili ko na nagsu-swimming sa gitna ng karagatan? Naka-live vest naman daw ako sa panaginip ko pero parang tumulon ako sa bangka at naglangoy-langoy sa dagat. Mataas ang araw pero hindi ako nasilaw.

Angie

Sinisimbolo ng paglangoy sa karagatan ang pag-abandona mo sa mga masasamang habit o gawi na iyong ginagawa – conscious ka man o hindi. Sa ngayon, patungo ka na sa mas healthy na buhay.

Indikasyon din ito na na-overcome mo na ang mg abagay na humahadlang sa iyo para ma-achieve mo ang mga gusto mong makuha sa buhay.

Para sa marami, nangangahulugan ito na nasa iyo na ngayon ang favorable period para gawin ang mga bagay na hinahangad mo. Lalakas din ang bond mo sa iyong sarili at magkakaroon ng self-confidence.

Ang paglangoy sa karagatan ay nagsaabi na makakaranas ka ng mga joyous event sa personal life mo, pwede ring makatanggap ka ng good news at mga sorpresa. Nangangahulugan din ito na naalis mo na ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kaalanan.

Isa rin itong sign na nakahanap ka na ng peace sa iyong pamilya. Sinasabi rin nito na mapupunta ka sa isang mahabang journey at makakasama mo ang mga loyal mong kaibigan.

Kung clear ang dagat na nakita mo, nangangahulugan ito na may magandang balita o blessing na magdadala ng kasiyahan sa buo mong pamilya. Isa rin itong sign na nagsasabing dapat kang tumulong sa ibang nangangailangan dahil merong reward na naghihintay sa iyo.

Pero kung madumi ang tubig sa iyong panaginip, sinasabi nito na kailangan mong gawin ang mga hakbang para makaalis ka sa isang sinful na sitwasyon.

Sinasabi rin ng panaginip na makakalaya ka na sa pighati at sakit na naramdamam mo sa mga nakalipas na panahon. Makaka-move on ka na sa wakas at makakahanap ng saya sa anumang ginagawa mo.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com