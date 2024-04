Na-distract sa ganda: Darren Espanto ‘nahulog’ agad kay Jillian Ward

Unexpected na pagsi-ship, at nagsimula lang `yon dahil nag-guest nga si Jillian Ward sa ‘It’s Showtime’ na kung saan ay co-host naman si Darren Espanto.

Yes, ang JillRen ay Jillian-Darren, at bongga naman, dahil may mga fan na rin agad sila na bet silang pagsamahin sa teleserye, ha! Eh, ngayon nga raw ay wala nang imposible, lalo at nasa main channel na ng GMA-7 ang ‘It’s Showtime’, ha!

Noong nag-guest kasi si Jillian sa ‘It’s Showtime’ ay todo asikaso sa kanya si Darren. At sa sobrang pag-alalay niya sa Kapuso star, hayun nga at nahulog siya, ha!

Yes, nahulog, na-fall si Darren, habang hawak niya si Jillian.

Literal na nahulog sa isang hakbang ng stage ng show nila.

“Ako na nga lang nag-aalalay kay Jillian, ako pa nahulog!

“Yung hiya ko talaga…,” sabi ni Darren.

At siyempre, todo react ang mga fan, at humiling na pagsamahin ang dalawa, lalo na at buong ningning namang sinabi ni Darren na wala siyang girlfriend.

Meaning hindi totooo ang chika na magdyowa sila ni Cassy Legaspi. O baka naman nag-break na lang kamakailan?

Heto nga ang chika ng mga faney:

“Mabilis ka pala mahulog Darren. Hahahaha.”

“Teka lang naman, ngayon pa lang kayo nagkakilala, ah! Nagpapakilig na kayo agad.”

“Ikaw ang nahulog, kaya parang ikaw pa inalalayan ni Jillian.”

“Ang ganda kasi ni Jillian, kaya ka nahulog.”

“Sa daan kasi ang tingin, huwag kay Jillian.”

“I’m sure na-distract ka sa ganda ni Jillian.”

“Let this ship sail, #JillRen na agad. Hahahaha.”

“Parang sinadya mo, para maalalayan ka ni Jillian.”

“Nakakakilig kayo ni Jillian. Super bagay.”

“Distracted ka kasi sa ganda ni Jillian, napakaganda kasi niya.”

“Darren at Jillian, ang lakas ng chemistry niyo.”

Oh, well…