Maraming klase ng keso pero kung ang pag-uusapan ay ang keso na mainam sa kalusugan partikular na sa puso, patok sa mga eksperto ang Mozzarella cheese.

May mga keso na pinaalis sa diet ng mga nutritionist dahil sa nakakasama sa kalusugan ng puso pero may mga keso naman na mainam sa kalusugan ng puso.

“Some foods, such as those high in saturated fat and sodium, can increase someone’s risk of cardiovascular disease,” ayon kay Dr. Cheng-Han Chen, MD, isang board-certified interventional cardiologist at medical director ng Structural Heart Program at MemorialCare Saddleback Medical Center.

Totoo umano na ang keso ay may toneladang saturated fat at sodium.

Gayunman, ang magandang balita dito ay maaring maging bahagi ng heart-healthy diet ang keso.

Sa pag-aaral sa nutrients ng nga tao na kumukunsumo ng keso, nalaman na mas mababa ang panganib na sila ay magkaroon ng sakit sa puso kaya lamang ay dapat na piliin ang mga keso na hindi masyadong mataas ang saturated fats at sodium at moderate lang dapat sa pagkain.

Ayon sa mga cardiologist, ang pinakamainam na cheese ay ang Mozzarella dahil maari itong pagkunan ng protein, calcium o maging probiotics.

Sinabi ni Dr. Chen na ang ‘fresh mozzarella’ ay mababa sa saturated fat at sodium kumpara sa iban.

Ang isang ounce ng mozzarella ay kinapapalooban ng mahigit 6 gramo ng protein, 143 milligrams ng calcium, 138 milligrams ng sodium at 4 gramo ng saturated fat.

Ang pananatili sa diet na mababa ang sodium at saturated fats ay mabisa sa kalusugan ng puso partikular na sa kababaihan.

Pinakamainan umano na iwasan ang mga ‘heavily processed and manufactured cheeses’ dahil napakataas ng saturated fat at sodium nito. (Juliet de Loza-Cudia)