Modernong gabay sa pag-aaral

Maraming pagbabago ang dala ng digital age na nakatulong para maging abot-kamay ang kaalaman para sa maraming Pilipino. May Google kung saan madali ng makapag-research at may mga online courses na libreng makakapag-enrol basta’t may internet connection.

Ilan lamang ‘yan sa mga magandang bunga ng modernong teknolohiya para sa mga mag-aaral na Pilipino. Isa pang masasabing kaginhawaang dala ng digital age ay ang pagkakaroon ng electronic book o e-book.

Sa halip na magdala ng mabibigat na aklat na kung minsan ay nakukulangan pang ibigay sa mga estudyante sa public school, mas maiging mag-download na lang ng mga e-book para sa mga subject na pag-aaralan. Mailalagay ang e-book sa laptop, cellphone o tablet at madali namang mabuksan kahit offline at walang internet basta’t nai-download na ito.

Bukod diyan, mas madaling mai-update ang impormasyon sa e-book kumpara sa tradisyonal na libro. Kapag may bagong kaalaman ay madaling mababago ang nakalagay sa e-book. Pero kung pisikal na aklat ay kailangan pang maghintay na maiimprenta ito kaya’t kadalasan ay lumang edisyon na ng aklat ang nagagamit ng estudyante. Malaki ang makakaing panahon ng pag-iimprenta bukod pa sa magastos ito.

Mahalagang elemento ang e-book lalo na sa online learning. Isang solusyon din ito para mas mabilis na makapaghatid ng mga learning materials sa mga malalayong komunidad.

Kaya naman nagpanukala ang inyong Kuya Pulong sa ilalim ng House Bill (HB) 10156 na magpatupad ng E-Books For The Barangay Program. Layunin ng bill na makapagbuo ang bawat barangay ng isang digital library na naglalaman ng mga e-book, video lecture, at iba pang learning materials sa iba’t ibang larangan ng pag-aaral.

Ang digital library, bukod na mababasa sa wikang Ingles, ay dapat na may mga materyales din na nakasulat sa lengguwahe ng barangay kung saan ito nakalugar.

Nakapailalim rin sa panukalang batas ang pamamahagi ng mga electronic device tulad ng mga tablet at e-reader para matiyak na lahat ay makakagamit ng digital library, lalo na’t kung ang komunidad ay limitado ang koneksyon sa internet.

Inaatasan rin ang Department of Education (DepEd) sa ilalim ng bill na makipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay para makapagsagawa ng mga workshop at training program na ang layunin ay maturuan ang mga residente sa bawat komunidad sa paggamit ng digital library.

Nakasaad din sa bill na sa badyet ng DepEd manggagaling ang pondo para maipatupad ag programa.

Kung maisasabatas at maipapatupad nang maayos, magiging epektibong instrumento ang E-Books For the Barangay Program para makatulong na maging pantay ang oportunidad ng bawat Pilipino sa de-kalidad na edukasyon.