Misis ni Robi Domingo bumubuti kalagayan

Flinex ni Robi Domingo ang patuloy na pagbuti ng kalagayan ng misis niyang si Maiqui Pineda-Domingo.

Nag-post nga si Robin nitong Linggo ng gabi sa mismong Instagram account niya.

“Life update: about 8 1/2 hours of IV treatment for Maiqui last week (about 10 hours in the hospital). The doctors told her she has been so much better since last year. Hopefully, we can finally get off other medications and the side effects go away.”

Dagdag pa ng TV host, super proud daw siya sa determinasyon ng kanyang misis na tuluyang gumaling sa sakit nito.

Pinusuan at umani ng mga dasal, positive comments and inspirational messages ang post na ito ni Robi mula sa mga kapwa celebrities at mga followers niya sa IG.

Nakaka-inspire dahil maraming netizens ang nag-share sa comment section ng kani-kanilang experience at testimonial kung paano sila gumaling sa kaparehong karamdaman.

Nakaka good vibes at nagbibigay ito ng pag-asa sa mga taong may katulad na sakit ni Maiqui.

Mababasa rin ang pagsagot ni Maiqui sa personal questions at kuwento ng netizens.

Nagpaabot naman si Maiqui ng taos-pusong pasasalamat sa kanyang mister para sa unwavering love at support nito sa kanya habang nakikipaglaban sa isang rare autoimmune disease.

“Can’t thank Robi enough for being with me here!!! Best hubby.”

Kung matatandaan, isinapubliko nila ang health condition ni Maiqui noong Agosto 2023 bago pa man sila ikasal.

Dermatomyositis, na isang rare autoimmune disease ang sakit ng asawa ni Robi na nagpapahina ng muscles nito bukod pa sa nararanasang inflammation at skin rashes.

Get well soon Maiqui!