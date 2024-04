Mga viewer pa rin ang panalo sa tapatan ng ‘Eat Bulaga’, ‘It’s Showtime’

b Mas pinanood ng mga Pinoy ang unang araw ng ‘It’s Showtime’ sa Channel 7 ng GMA Network kesa sa National Barangay Day ng ‘Eat Bulaga’ Sa TV5.

Ayon sa nilabas na NUTAM People Ratings ng AGB Nielsen Philippines nakakuha ng 9.7% rating ang Kapamilya noontime show na higit sa doble ng 4.4% rating ng Kapatid noontime show.

Ayon pa sa data ng AGB Nielsen Philippines, 6.8% ang nakuha ng ‘It’s Showtime’ mula sa mga Kapuso viewers sa Channel 7, sumunod naman ang GTV na may 1.2%, habang 1% naman sa A2Z, at 0.7% sa cable channel na Kapamilya Channel.

Sa Channel 5 naman ay 4% ang nakuha ng ‘Eat Bulaga’ habang 0.4% naman sa RPTV.

Maski sa online viewership ay nagwagi rin ang birthday celebration episode ni Vice Ganda na may 524,294 peak concurrent viewers mula sa Kapamilya Online Live, Showtime Online U, iWantTFC, at Kapuso Stream habang 144,000 plus viewers naman sa ‘Eat Bulaga!’ mula sa online ng TVJ at TV5.

Maski sa paramihan ng ads ay lamang din ang ‘It’s Showtime’ na may 159 TV ads laban sa 85 ng ‘Eat Bulaga’, ha!

Well expected naman din talaga ang pagwawagi ng ‘It’s Showtime’ dahil sa lawak ng naaabot ng GMA Network sa kanilang dalawang channels plus andyan pa rin ang mga solid Showtimers na tinatawag na Madlang People.

Pero ang pinakapanalo naman ay ang viewers na talaga namang napasaya ng dalawang noontime shows.

Bonggels!