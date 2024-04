UMAASA ang mga residente sa Amerika, Mexico at bahagi ng Great Lakes region na magiging maaliwalas ang kalangitan para makita nila ang total solar eclipse.

Batay sa pagtaya ng panahon, makakaranas ang Texas sa Amerika at malawak na bahagi ng Mexico at Great Lakes region ng maulap na papawarin na magiging sagabal sa mga nais makita ang total solar eclipse.

Magkakaroon naman ng magandang lagay ng panahon sa western Mexico at bahagi ng US Midwest gayundin sa New England at Canada.

Makakaranas ng madilim na kapaligiran ang mga lugar kung saan sasakupin ng buwan ang araw sa loob ng apat at kalahating minuto.

Ayon sa National Aeronautics and Space Administration (NASA) nasa 31.6 milyon katao ang inaasahang makakaranas ng tinatawag na “path of totality” o ang pagtakip ng buwan sa araw .

Naglagay naman ng mga tent ang mga residente sa Starry Night RV park sa Fort Worth, Texas para makita ang eclipse.