HINANGAAN ng mga netizen ang dalawang bata na namimigay ng libreng ampalaya.

Sa Facebook post ni Rubycon Arriola Moster-Villanueva, makikita ang dalawang bata na may matamis na ngiti habang nakatayo sa harap ng mga ampalaya.

Ang isang bata ay may hawak na papel na may nakasulat na puwedeng kunin ang mga amplaya sa mga lalagyan nito.

Reject umano ang mga ito pero maaari pa ring kainin.

“Kuha lang po ang may gusto. Dala lang po kayo ng lagayan ninyo. Reject po yan ah pero pwede pa po, abot pa sa hapunan nyo,” ayon sa mga ito.

Umani naman ng mga positibong komento mula sa mga netizen ang Facebook post:

“Very kind-hearted ka po at napakabuting ina na ipinamumulat sa mga anak mo ang ganitong values.”

“Galing po idol!! God bless po!!”

“Thank you for your kindness and generosity.” (Carl Santiago)