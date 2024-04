Mga e-bike, e-trike bawal na sa national road simula Abril 15

Sa bisa ng MMDA Regulation No. 24-002, ipagbabawal simula sa Abril 15 ang mga tricycles, pushcarts, pedicabs, kuligligs, e-bikes, e-trikes at mga light electric vehicles sa mga national, circumferential, at radial roads sa Metro Manila.

Ang mga mahuhuling violators ay magmumulta ng P2,500. At kung walang maipakitang rehistro at/o lisensiya ang drayber, kukumpiskahin at i-impound naman ang sasakyan.

Reaksyon eto ng MMDA sa pagdami ng mga itosa mga lansangan at pagtaas sa bilang ng banggaan na kanilang kinasasangkutan. Hindi rin maikakaila ang mga reklamo mula sa mga motorista dulot nang kakulangan sa kaalaman sa batas trapiko ng mga gumagamit nito.

Wala naman pong masama sa pagbili ng ebike/etrike. Bukod sa affordable ang mga eto, hindi naman sila dumadagdag sa polusyon. Pero dapat lang na ilagay sa ayos ang gamit nito dahil nagiging sanhi na sila ng trapik at ilang banggaan. Ayon sa MMDA, may 554 road crash noong isang taon ang kinasangkutan ng light electric vehicles. Alangan namang hintayin pang tumaas ang bilang bago tayo kumilos.

Inirereklamo ng mga motorista ay ang kawalan ng kaalaman ng mga nagmamaneho ng e-trike sa mga tuntunin kapag nagpapatakbo ng sasakyan. Karamihan kasi ay walang lisensiya sa pagmamaneho. Ibig sabihin, hindi sila dumaan sa pag-aaral ng mga batas trapiko.

Bukod sa affordable na presyo, naaakit rin ang mga bumibili sa salestalk ng mga nagtitinda na hindi kailangan ng lisensiya at rehistro ang mga e-bike at e-trike.

Paano na kung masangkot sa disgrasya ang mga e-trike? Walang lisensiya ang drayber, at walang rehistro ang mismong e-trike. Sigurado, wala ring insurance coverage.

Eto ay sa kabila ng LTO Administrative Order 2021-039 na nagsasabing kailangan ng rehistro at lisensiya ang ebike/etrike na nasa kategorya ng L2b (3w), L3 (2w), L4/L5 (3w) at L6/L7(4w).

PAALALA naman sa mga motorista na igalang ang mga bikelanes. May mga pinapayagan at ipinagbabawal na dumaan sa mga Class 1 at Class 2 Bike Lanes.

Nakasaad sa DOTr Department Order No. 2020-014, ang mga bikelanes ay para sa mga non-motorized transport (NMT) gaya ng bisikleta, at mga Light Mobility Vehicles (LMV) at Personal Mobility Devices (PMD) gaya ng mga Light Electric Vehicles (LEVs).

Sa Metro Manila, alinsunod sa Section 4 ng MMDA Memorandum Circular No. 2024-04, pwede ang mga LEVs sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila na may bikelanes.

Sinasabi rin ng Joint Administrative Order No. 2020-0001 ng DOH, DOTr, DILG at DPWH na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng motorista sa bikelanes. Sa katunayan, may multang P1,000 sa mahuhuli sa loob ng bikelane.

Sa kabila niyan, inaagawan ng ispasyo ng mga motorista ang mga siklista at iba pang NMT lalo na sa mga pangunahing lansangan na may bikelanes.

Para sa kaligtasan ng lahat, mainam na hiwalay ang daanan ng mga motorista at mga siklista/NMT. Mismong datos ng MMDA ang nagsasabing 80% ang posibilidad ng kamatayan kapag nagbanggaan ang isang NMT at atsasakyang de-motor.

Sa mga motorista, igalang sana ang mga bikelanes. Inilagay ang mga iyan para proteksyunan ang mga kababayan nating nagbibisikleta, pedestrians at iba pang active transport users.