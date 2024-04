Hindi na kailangang magdeklara ng nationwide state of calamity dahil sa epekto ng El Niño phenomenon sa bansa, ayon kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nitong Lunes.

Sa ambush interview sa Bacolod City, tinanong si Marcos tungkol sa mga lalawigan na nagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding tagtuy-ot pero pinalala ito ng El Niño phenomenon.

Paliwanag ng pangulo, bawat lalawigan ay iba-iba ang antas ng init ng panahon kaya tatalakayin ng gobyerno ang problemang ito sa bawat re-hiyon.

“Hindi naman pwede shotgun lang, parang one size fits all. So we look at each area and see what it is that they need. So that’s the way we are handling the local states of calamity that the local governments have declared,” saad ni Marcos.

Binangit din ng pangulo na gumawa na ng kaukulang hakbang ang gobyerno upang maibsan ang epekto ng matinding tagtuyot tulad ng pagtatayo ng mga dam at irrigation system.