Klay Thompson 6 tres ibinaon laban sa Utah

SA likod ng hot shooting ni Klay Thompson, maagang tinakbuhan ng Golden State Warriors ang Utah Jazz hanggang kumpletuhin ang 118-110 panalo Linggo ng gabi.

Ipinahinga ang Splash Brother niyang si Stephen Curry, inako ni Thompson ang scoring load sa inilistang 32 points mula 6 for 13 shooting sa 3s.

“He was amazing,” papuri ni coach Steve Kerr kay Thompson na may 25 points na sa half. “Klay’s shot-making really helped us get that lead.”

Pumasok ang pito sa unang 10 bato ni Thompson, apat dito sa 3s – 8 for 12 sa long range ang Golden State sa first quarter tungo sa 41-28 lead.

May 21 points, 10 rebounds off the bench si Jonathan Kuminga, tig-16 sina Trayce Jackson-Davis at Brandin Podziemski. Nag-start para kay Curry si Chris Paul at nagsumite ng 12 points, 9 assists, 4 steals.

Bago ang laro ay selyado na ng Warriors (43-35) ang isang puwesto sa four-team play-in tournament dahil natalo ang Houston (38-40) sa Dallas 147-136.

Binitbit ng 27 points ni Johnny Juzang ang Jazz (29-49) na nasa 12th sa West. Umayuda ng 25 si Keyonte George, 15 points at 7 assists kay Collin Sexton. (Vladi Eduarte)