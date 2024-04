Karera Tips Ni JP Gonzales

Abril 09, 2024 – Martes Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas.

R01 – 5 Memory Of The Sun, 4 Veterano, 2 Masayang Tunay

R02 – 6 Sinag, 1 Bullet, 8 Twinkle Toes, 7 Windstorm

R03 – 5 The Price Is Right, 6 Sun Dance, 2 Southern Man, 4 Piece Of Cake

R04 – 7 Caraga Wonder, 8 Caloocan Zap, 4 Mettle Strength, 3 Kingwash Tipid Ah

R05 – 1 Make A Difference/Color Blast, 3 Super Spunky, 9 Boni Avenue, 2 Heroes Of Caloocan

R06 – 2 Runaway Ten, 1 Maaasahan, 7 A.P Factor, 4 Unconditional Love

R07 – 6 Go On Eugene/Princess Mamba, 5 Tears Of Joy, 8 Solution, 4 Sky Magic

Solo Pick: Memory Of The Sun, The Price Is Right, Runaway Ten

Longshot: Go On Eugene/Princess Mamba