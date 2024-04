NAPAHANGA na naman ng aktor na si Jericho Rosales ang mga netizen sa latest Instagram post nito kung saan nasa isang beach siya at ine-enjoy ang bawat moment.

Sa post, ibinahagi niya ang ganda ng lugar at maging ang kanyang beach body.

Naglaway pa nga ang ilan at sinabing halos hindi naman daw nagkaka-edad ang original na Mr Pogi na talaga namang ‘yummy’ pa rin hanggang ngayon.

Napa-comment naman ang mga netizen sa reel na ibinahagi niya.

“Vampire yata to, never gets old hayyy location pls?”

“Lalo mo pinapainit sa Pilipinas Papa Echs.”

“Pamatay ‘yung smile jusko!”

“Grabeee gwapuhon si Echo.”

“My super duper crussssshhhhh! Maygad!!!! walang pinagbago!”

“Lalo uminit bakit po ganon?” (Vince Pagaduan)