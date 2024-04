Hans City humarabas sa Cool Summer Farm

NAKAPANOOD ng magandang labanan sa rektahan ang mga karerista nang manalo si Hans City sa Cool Summer Farm Stakes Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo.

Bakbakan sa unahan sina Villa Lorelle at Unli Burn, malayong tersero si Every Sweat Counts habang nasa pang-anim si Hans City.

Pagsapit ng far turn ay inagaw ni Unli Burn ang unahan habang ang magka-kuwadrang Louise Ville at Hans City ay nagsimula nang rumemate.

Papalapit pa lang ng home turn ay inungusan na nina Louise Ville at Hans City si Unli Burn kaya pagsungaw ng rektahan ay dalawa na lang sila sa unahan.

Nagbadya si Boss Lady sa rektahan kaya naman hindi na ito pinaporma ni Hans City, sinunggaban ang bandera at sinikwat na ang panalo.

Tinawid ni Hans City ang meta ng may dalawang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Boss Lady sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Nasikwat ng horse owner na si Louise Ann Decena ang P600,000 samantalang nakopo ng may-ari ni Boss Lady ang second place prize na P400,000.

Ang coupled-entry ni Hans City na si Louise Ville ang third placer na may katumbad na consolation prize na P300,000, tatanggap naman ng P200,000 ang owner ni Every Sweat Counts na dumating ng pang-apat pero sa trifecta ang huli ang magiging tersero.

Sinakyan ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee John Alvin Guce si Hans City, inirehistro nila ang tiyempong 1:43.6 minuto sa 1,600-meter race. (Elech Dawa)