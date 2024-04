Francis Saura nahirang na Player of the Week

HINDI maikakaila na si Francis Saura ang matinding puwersa na nagtulak sa likod ng walang talo na kampanya ng D’Navigators sa ginaganap na 2024 Spikers Turf Open Conference.

Matapos lumabas sa bench nakaraang season, tinanggap ni Saura ang mas malaking papel para sa D’Navigators, na pinatunayan ang kanyang halaga bilang isang starter sa pamamagitan ng pagpipiloto sa kanyang koponan sa isang 4-0 surge sa premier men’s volleyball league ng bansa na inorganisa ng Sports Vision.

Nagpakita ng paraan ang 6-foot-5 winger na may 15 puntos mula sa 10 atake at limang blocks sa 25-16, 25-18, 25-17 tagumpay laban sa Maverick noong Miyerkoles.

Muli na namang hinila ni Saura ang D’Navigators makalipas ang dalawang araw sa kanyang 12 puntos sa 10 spikes at dalawang blangka sa pinaghirapang 25-20, 25-23, 26-24 pagwawalis sa VNS-Nasty.

Para sa kanyang walang humpay na pagsisikap na pagpasigla sa kanyang koponan na makibahagi sa pangunguna sa defending champion Cignal, nakuha ni Saura ang pangalawang Spikers Turf Press Corps Player of the Week citation para sa panahon ng Abril 3 hanggang 5.

“Natural lang ‘yun sa athlete na if ever na-bench ka, nakaka-down ‘yun somewhat. Nakaka-down kahit hindi mo naman sabihin. Tinake ko lang ‘tong opportunity na ‘to, noong first six ako, na ibibigay ko talaga best ko no matter what,” sabi ni Saura.

“Kahit anong instruction ‘yung ipinapagawa sa akin, pinipilit ko i-absorb saka i-execute nang maayos. Ayun, grateful naman ako na isa ulit ako sa naging first six.”

Ang dating National University stalwart ay tinalo ang PGJC-Navy skipper na si Greg Dolor at Cignal captain JP Bugaoan para sa lingguhang karangalan na pinag-isipan ng mga print at online scribes na sumasaklaw sa liga, na live stream din sa www.spikersturf.ph. (Lito Oredo)