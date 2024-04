Nakukulangan si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro sa ginagawang hakbang ng Department of Information and Communications Technology (DICT) para labanan ang mga cyberattack sa mga ahensiya ng gobyerno.

Ayon kay Castro, marami nang ahensiya ng gobyerno ang nabiktima ng cyberattack kaya dapat ay maglatag na ang DICT ng guidelines sa pagla-ban dito.

“The DICT should establish guidelines and minimum requirements for cyber defense across all government agencies and data repositories to mitigate the risk of hacking incidents. It is crucial to invest in secure systems to safeguard sensitive information and protect the privacy of Filipino citizens,” sabi ng kongresista.

Binanggit din ni Castro na dapat ding masiguro na ligtas laban sa anumang cyberattack ang paparating na halalan lalo pa’t kinukuwestyon ang kakayanan ng Miru Systems, ang nag-iisa at nanalong bidder sa pagsu-supply ng vote counting machine.

“It is imperative that measures are put in place to protect our systems from cyberattacks, ensuring the integrity of our electoral process and safe-guarding our votes,” ani Castro na nangangamba rin sa posibleng pag-hack sa iba pang database gaya ng SIM card registration at National ID system.

Kabilang sa pinakahuling nayari ng cyberattack ay ang Department of Science and Technology kung saan 597 na tao ang apektado ng hacking dito nung nakaraang linggo at lahat sila ay mga empleyado ng kagawaran, ayon sa National Privacy Commission.

Nagsagawa ng on-site investigation ang NPC sa DOST central office nung April 4, 2024 para malaman kung gaano kalaki ang nakompromiso at anong personal na datos ang apektado. Sabi ng NPC, sensitibong personal na impormasyon tulad ng pangalan, kasarian, civil status, at mga tirahan ng mga empleyado ng DOST ang nakuha. May mga resume rin ng mga job applicant ng DOST ang nakuha ng hacker. (Billy Begas/Eralyn Prado/Eileen Mencias)