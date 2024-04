Dating PBA star Alex Cabagnot mamanduhan Bacolod sa MPBL

MAMANDUHAN ng dating PBA star na San Miguel playmaker at KBL Asian reinforcement na si Alex Cabagnot bilang bagong coach ang Team Bacolod City of Smiles sa pagsagupa nito sa Maharlika Pilipinas Basketball League Season 6.

Ito ay matapos tapikin ng nagbabagong bihis na Team Bacolod ang serbisyo ng 41-anyos na si Cabagnot para igiya ang City of Smiles sa inaasam na pagtuntong sa kampeonato ng local government based at professional basketball league na may kabuuang 30 kasaling koponan.

Matatandaan na si Cabagnot ay nagtulak sa San Miguel Beermen sa ilang titulo bago pumirma sa Korean Basketball League team na Goyang Sono Skygunners.

Isa sa pinaka-clutch na PBA player sa kanyang panahon, tinulungan ni Cabagnot ang San Miguel na manalo ng siyam na kampeonato, kung saan nahirang na Finals MVP nang isang beses. (Lito Oredo)