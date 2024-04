Nararapat umanong magkaroon ng dagdag na insentibo at benepisyo ang mga manggagawa na hindi iniinda ang matinding init para lang magampanan ang kanilang trabaho.

Ito ang sinabi ni Senador Jinggoy Estrada, chairperson ng Senate committee on labor, kasabay ng apela sa mga employer na maging maawain at maunawain sa kanilang mga manggagawa sa panahon ng tag-init.

“Under the DOLE (Department of Labor and Employment) policy, allowing employees to utilize their accrued leave credits is a step in the right di-rection,” sabi ni Estrada sa isang statement.

“But we must likewise consider those who no longer have sufficient leave balances and in this situation, I urge employers to exercise compassion and understanding during extreme weather conditions,” aniya.

Sa ilalim ng Labor Advisory No. 17, pinapayagan ang mga employer na magsuspinde ng trabaho kapag masama ang lagay ng panahon bukod sa kailangan din magbigay ng dagdag na insentibo at benepisyo para sa mga pumapasok sa trabaho sa araw na iyon. (Dindo Matining)