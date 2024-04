Christian Standhardinger cool kahit ibinangko sa 4th quarter

SA sobrang pagkadismaya ni coach Tim Cone sa inilaro ng Ginebra kontra Terrafirma sa first half nitong Linggo, ipinaubaya na ng winningest coach ng PBA ang pagmamando sa kanyang mga ayudante.

Naupo na sa sidelines si Cone, sinalo ng kanyang staff sa pangunguna ni lead assistant Richard del Rosario.

Sa final 24 minutes ng laro, nakabuntot pa rin ang Gins kahit iniwan ng Dyip hanggang 89-76 sa bukana ng fourth.

Si del Rosario ang nagbalasa ng labas-pasok ng players, ginamit niya sa halos buong fourth sina Japeth Aguilar at Sidney Onwubere. Nabawasan ang minuto ni Christian Standhardinger.

Sa malas, kinapos ang rally ng Gins at ipinagpag ng Dyip 91-85.

Sadsad sa pangalawang sunod ang Ginebra tungo sa 3-3 card overall sa Philippine Cup, angat ang Terrafirma (4-3) sa No. 4.

“Coach Richard decided to go with Sidney and Japeth, and they both had a great fourth quarter,” ani C-Stan paglabas ng dugout sa Ninoy Aquino Stadium. “It’s just unfortunate that we didn’t make it to the victory.”

Nagsumite ng halos double-double na 9 points, 12 rebounds si Onwubere sa kulang 25 minutes.

Si Aguilar, ikinamada ang 12 sa kanyang 18 points sa final period. Solido pa rin ang 21 points, 7 rebounds ni Standhardinger kahit 29 minutes lang sa loob.

“Christian was, you know, scoring, but ‘yung guys na ipinasok namin made the run, eh. So we stayed with those guys. Nothing against Christian,” paliwanag ni coach Richard. “‘Di lang naman si Christian ‘yung ‘di na naglaro. Even Stanley (Pringle) ‘di na rin naipasok.” (Vladi Eduarte)