MAGING si dating Ilocos Sur Gov. Luis Chavit ay hindi nakaporma nang harangin at tiketan ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang kanyang convoy at SUV matapos na dumaan sa EDSA busway kahapon nang umaga.

Ayon kay Gabriel Go, officer-in-charge ng MMDA Special Operations Group Strike Force, hindi nagpasindak at tiniketan ng kanilang mga tauhan ang armored vehicle at sinasakyang SUV ng politiko nang dumaan ang mga ito sa busway patungong Cubao, Quezon City.

“Dito po sa North bound towards Cubao, hindi na po namin inalam ang detalye kung ano po ang naging dahilan bakit po sila napasok sa busway, ang sa amin lang naman po , as long as you enter ay lumabag po kayo sa batas kaya dapat panagutan kung ano yung dapat,” pahayag ni Go.

Nasa P5,000 ang multa na ipinapataw sa mga sinisitang sasakyan na dumaraan sa Edsa busway.

Samantala, ikinatuwiran ni Singson na nag-overtake lang ang kanyang mga sasakyan dahil may pupuntahan siyang emergency.

“Hindi ako dumaan. Nag-overtake lang.Tiketan mo na lang ako. Emergency lang kasi,” ani Singson sa traffic enforcer.

Sinabi naman ni Go na pinapayagan lang dumaan sa busway ang mga public utility bus (PUB), kabilang ang may mga special permit, on-duty ambulance, fire truck, police vehicle gayundin ang mga service vehicle na may trabaho sa busway.

Kabilang din sa maaaring dumaan dito ang mga sasakyan ng presidente, bise presidente, Senate president, House speaker at chief justice. .

Kaugnay nito, mahigit 20 motorist ang natiketan dahil sa pagdaan sa Edsa busway at paglabag sa number coding scheme.(Betchai Julian)