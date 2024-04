Nagbabala si Senate President Juan Miguel Zubiri na tuluyang nang ibabasura ng mga Pilipino ang Charter change (Cha-cha) kung pakikiaal-aman ang political provision ng 1987 Constitution.

Sinabi ito ni Zubiri matapos magpadala ng liham si Presidential Adviser for Poverty Alleviation Larry Gadon sa Senado at sa Kamara de Representantes na humihikayat sa mga mambabatas na isama ang political amendment sa patuloy na talakayin sa Cha-cha.

Binanggit pa ni Zubiri ang Pulse Asia survey kung saan 88% ng mga Pinoy ay kontra sa pag-amiyenda ng Konstitusyon.

“Wala po kaming pinag-uusapan na political provisions. Ayaw na nga ng tao — 9 out of 10 ng ating mga kababayan, that’s 88 percent… economic nga lang ‘yan eh. Ano pa kaya kung may political pa? Baka zero na ang susuporta diyan. So napakatindi,” sabi ni Zubiri sa panayam ng mga reporter.

Sakaling baguhin man ang Saligang Batas, sinabi ng Senate president na tiyak na mariin itong tututulan ng taumbayan sa plebisito.

“We also have to be practical with the ratings like that. Maipapasa ba natin ‘yan sa plebisito? ‘Di ba? We’re spending a lot of money and time on a very controversial measure and then mamaya matatalo lang, magkakaroon ng ‘no’ vote sa plebisito,” ani Zubiri.

“Kung hindi pa makakuha ng majo¬rity vote ‘yan, sayang din ang lahat ng aksyon na ginagawa natin. So, I would suggest let’s study carefully. ‘Wag natin madaliin…” giit pa niya. (Dindo Matining)