KUNG marami ang hindi kumpleto ang buhay pag walang cellphone o anumang gadget, ibahin ninyo ang cafe na ito sa Amsterdam!

Sa totoo lang, marami ang naiintriga kaya naman gustong dayuhin ng mga tao ang Cafe Brecht bilang bahagi ng kanilang bucket list dahil sa kanilang kakaibang rule: bawal ang cellphone at gadget sa loob.

Ayon sa isang report ng Inside Edition, nagtitipon-tipon ang mga customer para sa gathering na tinatawag na Offline Club sa Café Brecht tuwing araw ng Linggo.

Iniiwan ng mga customer ang mga gadget sa pinto at tumatambay sa cafe para magbasa, magkuwentuhan at mag-disconnect sa technology.

“The offline club is a way for people to detox from their rushed daily lives and ever-connected lives and full of notifications and its people who are unhappy with their social media usage or phone usage and screen time and want to do reset and get back to real connection,” ani Ilya Kneppenhout, co-founder ng Offline Club.

Nahahati sa ilang bahagi ang mga pagtitipon ng Offline Club. Ang una ay ang quiet time kung saan ang mga miyembro ay puwedeng magbasa, sumagot ng crossword at Sudoku o magpahinga lamang sa isang tahimik na space.

May time din para sa sosyalan kung saan malayang magkuwentuhan ang mga miyembro ng walang istorbong tawag o online message.

Ani ng mga miyembro, masaya sila na nakaka-focus sila sa present at sa kung ano ang kanilang ginagawa kaysa mahati ang kanilang atensiyon sa kung ano-anong bagay na nakakapag pa-stress sa kanila.