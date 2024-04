Balat natutuyot sa sobrang paghuhugas

Alam mo ba na ang panunuyot o pangungulubot ng kamay ay hindi lang dahil sa pagda-dry ng iyong balat?

Ayon sa board-certified dermatologists na si Geeta Yadav, MD, at Kiran Mian, MD, maraming isyu ang kaakibat ng pagbabalat ng kamay.

“When the skin barrier isn’t working properly, moisture can easily escape the skin while irritants can enter it, causing reactivity and irritation, including chapping and peeling,” ayon kay Yadav.

Ang malamig na panahon o sobrang paghuhugas ng kamay ay maaaring magdulot ng panunuyot ng balat.

“In this day and age, post-COVID, the greatest cause of peeling hands is excessive hand washing and sanitizing.”

Ang pagkakaroon din ng excess moisture ay maaaring magdulot ng pagkakatuklap ng mga balat sa kamay.

“It can be aggravated by soaps, irritants, and sweaty palms, which is why it can worsen in the summer.”

O kaya naman, pwedeng sintomas na ito ng ilang skin conditions tulad ng eczema at psoriasis.

Nagdudulot din ng pagbabalat ang mga fungal infection.

“We use our hands to put on our shoes, which can cause the transfer of foot fungus to the hands, known as “two foot, one hand syndrome,” pahayag ni Mian.

Pero huwag mag-alala dahil marami namang paraan para maiwasan ang pagbabalat ng iyong kamay.

“Anything you can do to help shield them from the air, harsh chemicals, etc., will help immensely. Wear gloves in the winter (or when taking on tasks like cleaning your house or washing dishes), and only use gentle, moisturizing hand soaps,” payo ni Mian.

Mabisa rin ang paggamit ng hand cream, ilang beses sa isang araw.

Makakatulong din ang paggamit ng cotton gloves habang natutulog para ma-absorb ng iyong balat ang nourishment ng pinahid na hand cream.

Kung hindi naman matindi ang pagbabalat ay gumamit lamang ng gentle exfoliant tulad ng mild na face scrub para mawala ang dead skin.

Sakaling mayroon namang eczema o psoriasis ay makabubuting magpatingin na sa doktor para mabigyan ng gamot.

Sa mga mapapawis na kamay naman, effective naman ang Botox injections. (Natalia Antonio)