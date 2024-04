“HOY MAGBABAYAD AKO, MULTA AKO 😅” Hindi pinalampas ng MMDA Special Operations Group-Strike Force si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson matapos nitong ilegal na gumamit ng EDSA Busway sakay ng kanyang armored truck ngayong Lunes, Abril 8, 2024. Magbabayad naman umano si Chavit sa multa at paliwanag nito, hindi siya dumaan sa busway at nag-overtake lamang. #ChavitSingson #MMDA #BusWay #EDSA #Teletabloid #NewsPH

♬ original sound – Abante News