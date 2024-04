MAY kabuuang 12,246 na law graduate sa bansa ang nagparehistro para sa 2024 online Bar examination na pangangasiwaan ng Supreme Court (SC) sa Setyembre.

Sa ulat, natapos ang pagpaparehistro noong Abril 5.

Itinakda ang pagsusulit sa Setyembre 8, 11 at 15 sa iba’t ibang testing center sa buong bansa.

Tulad ng isinagawa noong 2023, magkakaroon ng anim na core subject sa 2024 Bar exam at ito ay ang Political and Public International Law, Commercial and Taxation Laws, Civil Law, Labor Law and Social Legislation, Criminal Law, Remedial Law at Legal and Judicial Ethics with Practical Exercises.

Sinabi ng SC na magtatayo rin sila ng mga local testing center (LTCs) sa mga pangunahing lungsod sa National Capital Region (NCR), Luzon, Visayas at Mindanao. (Carl Santiago)