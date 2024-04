We love Giuliana – Martin Nievera

Hindi man pinalad na manalo sa ‘The Voice Kids Season 5’, masaya naman ang 13-year old na si Giuliana Chiong na naging parte siya ng show na ‘yon.

Masaya si Giuliana na napabilang siya sa ‘MarTeam’ ni Coach Martin Nievera.

Actually, naging sobrang close si Giuliana kay Martin.

Lahat silang naging parte ng ‘MarTeam’ last year ay talaga namang naging malapit sa Concert King.

Nang mainterbyu nga namin si Giuliana sa SuperSam noong Lunes ay ikinuwento namin iyon kay Martin.

“Really? We love her!” sey ni Martin.

Masaya nga si Martin nang malaman niyang nagpunta sa Beijing, China si Giuliana para mag-guest sa ‘Rising Voice’.

That night din, inimbitahan ni Martin na mag-dinner si Giuliana kasama ang kanyang parents sa Solaire Hotel at kasama rin nila ang girlfriend ng TV host-singer na si Anj del Rosario at iba pang friends.

Natuwa nga si Martin na naka-bonding niya uli si Giuliana.

Samantala, si Priscilla Teo ng Singapore-based Academy of Rock, ang nag-push kay Giuliana na mag-audition sa ‘Rising Voice’ show ng China.

Na-impressed daw kasi si Ms. Priscilla sa stint ni Giuliana sa ‘The Voice Kids’.

At sobra ngang na-excite ang teenager nang magkaroon ng offer sa kanya na mag-guest sa ‘Rising Voice’.

Bongga raw ang experience niya sa Beijing, ha!

Siyanga pala, under contract na si Giuliana sa Cornerstone Entertainment.

At dahil may talent management agency na si Giuliana ay matutupad na ang wish niyang sumikat bilang singer! (Jun Lalin)