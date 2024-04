Upa sa Sabah: Magkano dapat bayaran ng Malaysia?

Bilang isang mamamayang Pilipino na ipinanganak noong Martial Law era, maliit pa lamang ako ay naririnig ko na ang mga katagang teritoryo ng Sabah.

Noon sa pagiging musmos ko, walang ibang pumapasok sa aking isipan tungkol sa naturang lugar kundi ang pag-aakalang sakop ito ng kapuluan ng minamahal kong Pilipinas.

Tila hindi naman nagkamali ang aking akala noong ako ay bata pa lamang dahil sa pag-usad ng panahon hanggang sa maabot ko itong aking kinalalagyan sa ngayon, maraming mga kongkretong batayan para patunayan ko na ang Sabah ay pag-aari ng aking bansang Pilipinas.

Pinakahuli dito ay ang hatol na inilabas ng Paris-based International Arbitration Tribunal dalawang taon na ang nakakaraan kung saan, inaatasan nito ang pamahalan ng Malaysia na bayaran ng $15 bilyon ang mga tagapagmana ng Sultanate of Sulu na una nang nagsampa ng kaso laban sa naturang pamahalaan dahil sa breach of contract.

Kung babalikan kasi ang kasaysayan, North Borneo pa lamang ang pangalan ng Sabah ay tanging ang Sultanate of Sulu lamang ang hayagang nakikipaglaban para sa karapatan ng Pilipinas na isama ito sa nasasakupan ng bansa.

At bagama’t may katagalan na ring nailabas ang desisyon, hanggang sa kasalukuyan, ni ha, ni ho ay walang naririnig ang mga claimants at maging ang gobyernong Pilipinas mula sa Malaysian government kung susundin ba nila o hindi ang desisyon ng Paris-based tribunal.

Sa mga hindi pa masyadong pamilyar sa Sabah, napakayaman ang lugar dahil kung bibigyan lamang ng tamang atensiyon, kaya nitong pantayan ang malaking bahagi ng isla ng Luzon sa pagbibigay ng mapagkakakitaan at tiyak na pagkain sa hapag ng mga mamamayan sa isang simpleng obserbasyon lamang.

Hindi pa kasama dito ang mga likas na yaman matatagpuan din sa ibang lugar na sakop ng Pilipinas na nakasalang din sa iba’t ibang international courts.

Kaya nga napapaisip ako sa patuloy na pananahimik ng Malaysian government sa bagay na ito.

Ito ay bukod pa nga sa katotohanang bagama’t may mga lumabas na ring mga impormasyon tungkol sa naturang hatol ng hukuman, wala namang klarong nagsabing dapat na sundin ito ng Malaysian government lalong lalo na ang pagbabayad ng danyos sa kabilang panig.

Hindi rin daw ramdam ng mismong mga taga Sabah kung mayroong counter-offer ang nabanggit na gobyerno sakali mang nalalakihan ito sa halagang ipinataw ng korte dahil ang $15 bilyon, kung ilalabas ng isang bagsakan mula sa kanilang kaban ng bayan ay siguradong magpapauga sa ekonomiya ng naturang bansa.

Kaya ang tanong ng marami sa situwasyon ngayon ng Sabah at Malaysia, mauuwi ba sa breach of arbitration ang asuntong breach of contract laban sa naturang gobyerno?

Hmmm…