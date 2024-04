Tara sa Naga City

MAGIGING punong-abala si Buena Viel Construction top honcho Engr. Jojo Buenaventura sa Professional Chess Association of the Philippines Champions League face to face tournament sa April 13 sa Robinsons Naga City.

Ang magkakampeon sa Open category ay tatangap ng P6K habang sa kiddies naman (14 years old and below) ay P2K.

Ito ay may basbas ng Games and Amusements Board at oorganisahin ng Buenaviel Chess Club sa tulong ng pangasiwaan ng PCAP.

Sa iba pang mga detalye, tumawag o mag-text sa mobile 0977-056-7928.

***

Kumpiyansa si Pastor Jason Rojo na makakapagpasiklab sniya sa Penang International Open chess tournament sa Apr. 8 – 12 sa Malaysia.

Ito ang unang International journey ng St.Stephen’s High School-Manila coach na ginagabayan ni coach Simon Co.

Sasabak din sina Castle Chess Academy co-owner/founder Fide Master Christopher Castellano, back-to-back reigning Asian Seniors champion 65-over category International Master Jose Efren Bagamasbad, National Master Leonardo Alidani, Thailand-based coach NM Gerald Ferriol, mag-amang Brian Angelo at IM Angelo Young, at kumpare kong NM Almario Marlon Bernardino, Jr. na nasa pangangalaga ni Sydney-based FM Angelito Camer.

Ang magkakampeon sa FIDE week-long standard (90 minutes + 30 seconds increment) tourney ay may 2,500 Malaysian Ringgit. Ito ay oorganisahin ni Atty. See Swee Sie at In Hooi Teh ng Penang Chess Association. Ang tournament director ay si IA Poay Sim Lim at ang chief rrbiter ay si IA Jin Hai Jonathan Chuah.

***

Masisilayan si Hall of Famer, Grandmaster Eugenio ‘Eugene’ Torre sa Valor Day Chess Exhibiton sa Apr. 9 sa Luisita, Tarlac City na ang host ay ang Cafe Milya.

***

Pinahayag ni Francis Ligon na tagumpay ang Chess For A Cause Tournament noong Marso 31 sa SM Mega Center, Cabanatuan City na inorganisa ni Dr. Gener Subia.

Itinanghal na kampeon ang BFP-C5 Chess team (Cabanatuan) na may 12 points sa 7 rounds match points system event,

2nd place ang SJCCPU Supreme team (San Jose City) na may 10 pts., 3rd ang Munoz Chess Gortress (Muñoz City) na may 10 puntos din at 4th placer naman ang WUP Chess team sa 9 pts.

Ang youngest participating team ay ang Talavera High School Chess.