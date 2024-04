NASUNGKIT ng graduate mula sa Cebu Doctors’ University ang unang puwesto sa inilabas na listahan ng Professional Regulation Commission (PRC) para sa March 2024 Medical Technologists Licensure Examination.

Siya ay si Jeency Agujar Pilapil na nakapagtala ng overall rating na 93.00% mula sa 7,309 na matagumpay na pumasa sa pagsusulit.

Nagmula din sa CDU ang Top 6 at Top 9 sa naturang board exam.

Bukod dito, itinanghal ang CDU bilang Top 1 performing school matapos silang makakuha ng 100% passing rate.

“Cebu Doctors’ University is proud to announce the names of the three board placers and other successful examinees of the MEDICAL TECHNOLOGISTS LICENSURE EXAMINATION given on March 21 and 22, 2024!” ayon sa CDU sa kanilang FB post. (Moises Caleon)