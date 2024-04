Shohei Ohtani tiklop  sa manonood

NAGING kontrobersiyal ang bola ng first home run ni Shohei Ohtani bilang miyembro ng Los Angeles Dodgers.

Dumating ‘yun sa seventh inning ng panalo ng Dodgers sa San Francisco Giants sa Dodger Stadium noong Miyerkoles sa MLB regular season.

Nasalo ‘yun ni Ambar Roman, isang fan na nanood kasama ang mister niyang si Alexis Valenzuela.

Napakahalaga – at mahal – na memorabilia na ang napasakamay ni Roman.

Legal na pagmamay-ari na ng fan ang bola. Karaniwang nangyayari, mula sa kanilang upuan ay eeskortan sila ng security para kausapin ng team officials at kakausapin kung paano mababawi ang milestone ball.

Madalas, ilang pirmadong memorabilia, minsan cash, ang kapalit. Pero desisyon ng fan kung ibibigay o iuuwi ang bola.

Ilang taon lang, puwede na itong ibenta. Sinabi ng isang auction house sa The Athletic na ngayon ay papalo sa $100,000 ang first homer ni Ohtani.

Ayon kay Roman, ihiniwalay raw siya sa asawa, prinessure para ibalik ang bola. Kalaunan, pumayag siyang ibigay kapalit ng dalawang caps, bola at bat na pare-parehong pirmado.

Sinabi pa ng mag-asawa na nagbanta ang Dodgers na hindi i-a-authenticate ang bola kung iuuwi ni Roman. Kung nagkaganu’n, wala nang halaga ang bola at malamang hindi mabebenta.

Pahayag ni Ohtani pagkatapos ng laro, via interpreter Will Ireton: “I was able to talk to the fan, and was able to get (homerun ball) back. Obviously, it’s a very special ball, a lot of feelings toward it, I’m very grateful that it’s back.”

Giniit nina Roman at Valenzuela sa The Athletic na hindi nila nakausap si Ohtani. (Vladi Eduarte)