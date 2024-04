SAF trooper sugatan sa engkuwentro kontra NPA

SUGATAN ang isang miyembro ng Philippine National Police-Special Action Forces (PNP-SAF) matapos makipagbakbakan sa mga rebeldeng New People’s Army (NPA)na nagresulta sa pagkakarekober ng mga baril, bala, magazine at mga sangkap sa paggawa ng bomba sa Ragay, Camarines Sur noong Sabado.

Sa ulat na ipinadala kahapon ni SAF Director Police Major General Bernard Banac, nasapol sa kaliwang braso si Police Cpl. Jayson Jalvez na agad namang nadala sa ospital matapos ang naganap na engkwentro kontra nasa 15 miyembro ng NPA sa Barangay Agao-Ao sa nasabing bayan bandang alas 10:50 nang umaga.

Ayon kay Banac, tumagal ng halos 15 minutong palitan ng putok ang mga tauhan ng 5th Company, 9th Special Action Battalion ng SAF laban sa mga rebelde.

Matapos ang putukan, nakuha ng mga awtoridad ang isang M16 rifle, cal.45, mga bala at magazine nito, gayundin ang mga sangkap sa paggawa ng bomba.

Patuloy naman ang ginagawang hot pursuit operation ng mga tauhan ng SAF laban sa mga tumakas na rebelde.

“At the moment, the situation is now under control but troops remain vigilant,” pahayag ni Banac.(Edwin Balasa)