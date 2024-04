Richard Salaño, Christine Hallasgo nagsipamayagpag sa HOKA Run

SINAMANTALA nina national team members Richard Salaño at Christine Hallasgo ang malamig na umaga ng Linggo upang buksan ang mga tsansang mag-qualify sa National Finals sa pagdomina sa men’s at women’s 16K event ng HOKA Trilogy Run Asia Series Leg 1 sa paalis at pabalik sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay.

Pinahayag ni HOKA Trilogy Series director at race organizer Rio Dela Cruz, na kailangan na lang ng mga beteranong marathoner ng Southeast Asian Games na tumakbo ng dalawa pang distansiyang 21km at 32 km upang makamit ang kanilang silya sa mas may malaking premyo sa National Finals at maging pambato sa labas ng bansa.

“It is a progression race kung saan nais natin na ang mga runner ay ma-develop mula sa mababa patungo sa mas mahabang distansiya,” sey Dela Cruz sa karera na humakot ng 2,500 sa 5K event, 3,000 sa 10K at 5,000 sa 16K para sa pinakamalaking bilang na 10,500 na mga nagsisali sa pakarera niya.

Wagi ang Philippine Army soldier si Salaño sa sa 50.06 minuto habang pumangalawa si Riky Organiza (50.08 mins.) at pangatlo si Keivin Cruz (53.08m).

Pumoste si Hallasgong 1:01.47 oras habang nasa sumegunda si Nhea Ann Barcena (1:03.13) at tumersera si Maricar Camacho (1:05.52).

1-2-3 sa 10K women si Maria Jona Luna Abutas (42.24-min,), Mellisa Campos (44.24) at Jazmin Cainglet (48.45) samantalang sa men’s sina James Orduna (32.03), Dhem Aj Monton (32.41), at Roy Laudit (33.05).

Kampeon sa 5K women si Jonazamie Sustituedo, (23.13) kasunod sina Margonytue Mercado (25.28) at Mariami Alando (25.32). Iniuwi ni Noli Torre (17.14m) ang titulo sa men’s nang talunin sina Enrico Salamero (17.29), at Cavin Vidal (17.44).

Ikinatuwa naman nina Map Active PH country general manager Derek Wyli , MAP Brand & Merchandising VP Tushar Gupta at HOKA marketing manager Sharon Salvacion ang malaking bilang ng mga lumahok sa paglulunsad ng kanilang ika-19 na yugto ng karera na misyong iangat ang mga kabataan sa sport at pasalihin sa mga karera sa labas. (Lito Oredo)