PVLPC saludo kay Brooke Van Sickle

INAAKALA halos ng lahat na naipakita na niya ang pinakamahusay, pero inalis iyon ni Brooke Van Sickle sa isang mas malaking sorpresa mula sa malalim na itinatagong kasanayan upang muli pag-alabin ang kampo.

Pinindot niya uli ang button career-high sa ikaanim na pagkakataon sa debut season sa 8th Premier Volleyball League 2024 3rd All-Filipino Conference eliminations upang itulak ang Petro Gazz sa five-set win kontra a defending champion Creamline noong Sabado sa Santa Rosa Sports Complex sa Laguna.

Nagposte ang 26-anyos na Fil-Am outside spiker ng krusyal na 29 points sa likod ng 23 attacks, 4 blocks, at 2 aces, para sumabay sa 20 mahusay na pagtanggap at 12 excellent digs at giyahan ang Angels na ibalik sa kalupaan ang Cool Smashers, 15-25 , 25-18, 24-26, 25-19, 15-13, sa season-opening ng unang professional league na inoorganisa ng Sports Vision Management Group, Inc .

Sinang si Van Sickle ng PG sa desisyon sa pagpapabagsak sa mga krusyal na hit para tumapos na may anim na puntos sa huling frame at tulungan ang kanyang koponan na tablahan ang biktima sa pangalawang puwesto sa parehong 6-2 win-loss slates.

Para sa kanyang pambihirang all-around na pagganap na nagbigay-daan sa Angels na makuha lang ang pangalawang panalo laban sa Creamline sa kanilang nakalipas na 19 na labanan, si Van Sickle ang pinangalanan Linggo na ikapitong PVL Press Corps Player of the Week ng April 2-6.

“I would just focus on grit, really. It’s just grit, taking one point at a time, really. How I see it is it can go anywhere, really like you win just by a couple of points so we came on top this time so I’m proud of our team,” talak ng dating US NCAA standout.

Nilampasan niya ang 27-puntosnoong Marso 21 sa limang set na pagkatalo ng team nita sa Chery Tiggo sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Dinaig ng 5-foot-9 volleybell mula sa University of Hawaii sina Majoy Baron ng PLDT Home Fibr, Sisi Rondina ng Choco Mucho, Jovelyn Gonzaga ng Cignal, Ivy Lacsina ng Nxled, at Dindin Manabat ng Akari para sa lingguhang parangal ng print at online scribes na kumokober sa liga, na may live stream sa www.pvl.ph.

Gayunpaman, hindi masyadong pinapahalagahan ni Van Sickle ang kanyang pinakamahusay na pagganap sa karera laban sa Cool Smashers dahil naniniwala siyang marami pa rin ang puwang para sa pagpapabuti ng sarili at sa iba pang mga aspeto.

“It was a good win tonight and definitely we’ll celebrate, feel good about it. But once tomorrow hits, it’s a new day so we gotta keep not being satisfied and keep pushing. There’s a lot of things we have to improve on, we have to rest our bodies, recover,” sey ng reigning PNVF Champions League MVP.

“We have a long break, which we should be taking the opportunity [magpahinga]. Just take it day by day, keep pushing, keep working hard.” (Lito Oredo)